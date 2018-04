Har blankpusset gamle scootere og fyrt opp grillen

nyheter

For de som ikke er opptatt av NM og skisport, kan en tur til Langfjordbotn være en alternativ i finværet. Zirekk Johan Nasar Henriksen (7) og Jørn Losvar (over 50) inviterer til det som etterhvert har blitt et veteranscootertreff med stor oppslutning, ikke bare fra Alta. Det kommer også mange fra andre steder, blant annet i Nord-Troms.

– Vi forventer jo ikke like mange deltakere og gjester i NM-helga, men sånn er det av og til. Vi setter pris på alle som kommer. Været er helt fantastisk og gjengen fra Finnmarkskollektivet har fyrt opp grillen, sier Jørn, som forteller at de starter opp til Røde kors-hytta i 14-15-tiden.

– Det viser seg at interessen for gamle scootere holder seg. En flott hobby, var Losvars oppsummering etter suksessen i 2016 på campingplassen i Langfjordbotn. Da var det så mange som 54 scootere utstilt på området.

– Så mange blir det ikke i år, men vi skal ha det minst like trivelig, frister Losvar.

– Det er bare å stikke utover, vi er igang, siier han.