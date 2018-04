HRS: – Det er livsfarlig å gå inn i skredområder

nyheter

Det er særlig i Nord-Norge – der 25 av snøskredhendelsene de siste to ukene har funnet sted – at situasjonen er alvorlig, men også flere steder på Vestlandet betrakter Norges vassdrags- og energidirektorat faren for snøskred som betydelig – faregrad tre.

I Nord-Norge går det normalt to-tre skred i den perioden det nå har vært 25 skredtilfeller.

– Vi har daglig fått melding om akutte, farlige situasjoner i terrenget i Nord-Norge fordi det er utløst snøskred. Det er rett og slett livsfarlig å gå inn i områdene hvor du kan bli tatt av snøskred, sier Jonassen ved HRS i Nord-Norge til NTB.

Også i Innlandet fikk politiet melding om flere snøskred fredag, både selvutløste og skred som ble utløst av skiløpere. De siste to ukene har det vært flere enn 35 snøskredhendelser i Norge, noe som betegnes som «unormalt» av nødetatene.

– Det er for tiden livsfarlig å oppholde seg i fjellet hvor det kan gå skred, advarer Bente Jonassen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

– Det har vært ekstremt mange snøskred i Norge, risikoen for å bli tatt av skred er stor og vi har ingen å miste, fastslår hun.

HRS i Nord-Norge går nå sammen med politiet og Hovedredningssentralen i Sør-Norge og advarer folk om å ferdes i skredfarlig terreng. Og det er det altså nærmest over alt.

Søkte i flere skred

Selv om det særlig er i den nordlige landsdelen at det har vært svært mange skred de siste par ukene, sitter snømassene løst også i Sør-Norge. Fredag ettermiddag gikk det hele fem snøskred på kort tid i Møre og Romsdal – tre av dem med kort tids mellomrom i Romsdalen og på Nordmøre.

En times tid etter et snøskred fra Grøthornet i Ørsta på Sunnmøre, gikk det et stort snøskred ned fra Steinberget i Isfjorden i Rauma kommune. Skredet var to-tre hundre meter langt og opp mot et par hundre meter bredt, men stoppet like over tregrensa. Det ble observert spor som det var uklart om gikk ut eller inn av snømassene. Litt senere gikk det et skred fra Blånebba i Venjedalen i samme område.

På samme tid gikk det et snøskred fra sørsiden av Harstadfjellet i Gjemnes kommune. Snømassene stanset på mellom 350 og 400 meters høyde over havet, og det var grunn til bekymring ettersom det var observert mye skispor i området.

Et redningshelikopter ble sendt fra sted til sted, men det ble etter hvert klart at ingen personer var observert i, eller tatt av skredene. Ingen personer var meldt savnet, og alle søkene ble dermed avsluttet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Risikovurdering

Politiet og de to hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge oppfordrer på det sterkeste folk som skal ut på tur i fjellet, til å ta forholdsregler.

– Vi ønsker at så mange som mulig skal bruke naturen og fjellene, men alle må gjøre en nøye risikovurdering før turen starter og underveis på turen. Faren for at det blir utløst skred er nå så stor at også på vanlige turer med ski og scooter må risiko vurderes nøye. Ingen må gå inn i områder hvor terrenget heller 30 grader eller mer, eller i utløpssoner for skred, sier Tove Kaspersen i Nordland politidistrikt.

(NTB)