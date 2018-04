Gruppeledere krever ekstraordinært ting

nyheter

Mens den fylkespolitiske posisjonen i Finnmark akter å avvente både folkeavstemning og møte i juni for å opprette fellesnemnda, ber Høyre, Frp og Venstre om et ekstraordnært fylkesting.

Stataråd Monica Mæland var i går klar på at Finnmark fylkesting raskest mulig oppretter sine 17 representanter. Trioen Jo Inge Hesjevik (H), Claus Jørstad (Frp) og Trine Noodt (V) krever at det kalles inn til et ekstraordinært fylkesting.

– Nå som kommunalminister Mæland har bestemt antall medlemmer i nemda, og Finnmark Fylkestinget ikke har valgt noen enda, ber vi om at det kalles inn til et ekstraordinært fylkesting så snart som mulig, slik at Finnmark kan stille med sine medlemmer når fellesnemda innkalles til sitt første møte, heter det i et felles brev til fylkeskommunen.