Dette er kun deler av beslaget politiet har gjort i «Operasjon Mørketid»

Politiet i Finnmark har siktet 15 personer og har tatt omfattende databeslag i forbindelse med en koordinert aksjon onsdag 21. mars. Aksjonen var rettet mot nedlastning av datamateriale som viser overgrep og seksualiserte fremstillinger av barn.

Her kan du se politiets pressekonferanse (krever innlogging):

– 15 personer er siktet i sakens anledning, i tillegg til at to er siktet for pågående overgrep mot mindreårige, opplyste Svein Erling Mikalsen ved Finnmark politidistrikt under pressekonferansen.

Store mengder

I tiden etter aksjonen har politiet jobbet med å skaffe en innledende oversikt over det beslaglagte materialet blant annet for å forsøke å avdekke eventuelle andre adresser/saker andre steder i landet. Av hensyn til etterforskningen har politiet derfor ikke kunnet omtale aksjonen tidligere.

I aksjonen ble det totalt beslaglagt 326 dataenheter med en datamengde på 112.368 gigabyte. I tillegg kommer telefoner, minnepenner og andre type beslag.

– Dette er store datamengder som det fortsatt vil ta lang tid å gå gjennom og analysere og man vil derfor ikke ha det fullstendige omfanget av sakene klart på en god stund, skriver politiet i en pressemelding.

Samarbeid med Kripos

Politiet ser med bekymring på at så mange personer laster ned ulovlig overgrepsmateriale fra internett. Heldigvis har Finnmark politidistrikt både teknisk og taktisk kompetanse til å avdekke og etterforske denne typen alvorlig kriminalitet, som er høyt prioritert.

Politiet i Finnmark har tilgang til avanserte dataverktøy, og kan overvåke IP-adresser som besitter og deler overgrepsmateriale via ulike fildelingsnettverk.

Kripos har også bistått politidistriktet underveis.