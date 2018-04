nyheter

Det var alvorstunge rammer rundt formiddagens pressekonferanse på politihuset i Alta. Overgrep mot barn er da også noe av det mest alvorlige og opprørende samfunnet og politimyndighetene står overfor.

Det var en omfattende aksjon i hele Finnmark 21. mars, som resulterte i alvorlige beslag og siktelser. Selv om det gjenstår mye etterforskning, synes vi omfanget er skremmende. Det mest alvorlige er naturligvis at et samboerpar står overfor en voldtektssiktelse mot en jente under skolepliktig alder, men det viser seg også at nedlasting av overgrepsmateriale og seksuell framstilling av barn gjelder 13 andre personer i fylket.

Det gjør oss uvel, samtidig som det er vel kjent at nedlasting og tilgjengelighet øker tilbøyeligheten og faren for overgrep mot barn. Dette er med andre ord tikkende bomber som må møtes med forebygging og etterforskning. Tiden er overmoden for å kvitte seg med all naivitet knyttet til denne type kriminalitet, noe dark room-avsløringen viste i all sitt gruoppvekkende alvor. Derfor er det også så viktig at barn og unge får kunnskap om dette i tidlig alder, på egne premisser og i trygge rammer.

Foreløpig er det ett barn som konkret regnes som et offer i denne saken, men i virkelighetens verden er det ufattelige mange små som er ofre i det totale beslaget på 326 dataenheter og en datamengde på 112.368 gigabyte. Det er ubegripelige mengder data politiet må gjennomgå for å kunne kartlegge alvoret i sin helhet, men dette området har man heldigvis bestemt seg for å prioritere med mannskap og ressurser, i tillegg til tett dialog med Kripos og skolering av lokale og regionale politiressurser.

Det er samtidig viktig å merke seg at politiet er så krystallklar på viktigheten av den omsorganiseringen som er gjennomført i forbindelse med politireformen i Finnmark. Fellesenheter og nye geografiske enheter gjør det mulig å etterforske denne type saker med en helt annen metodikk og systematikk – og dermed gjøre den tidligere nåla i høystakken langt mer synlig. Selv i den uendelige, digitale verden.

Det er viktig at politiet har redskaper og ressurser til å gjøre dette i hele landet, selv om vi ser at selve reformen betyr at alle kommunene ikke kan ha lensmenn. Prisen kan også være lengre responstid, men vi håper og tror politiet klarer å forene disse hensynene på optimalt vis etterhvert – i tillegg til at vi tror de lange avstandene gjør det nødvendig å styrke Politi-Finnmark.