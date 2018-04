Har sendt 12 uttalelser – har aldri fått svar

nyheter

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Finnmark har i mange år jobbet for bedre audiograf-situasjon i fylket, blant annet i form av en rekke uttalelser siden 2011.

Ett av kravene er en 100 prosent stilling i Alta. Ventetiden i Hammerfest og Karasjok går gledelig nok ned, men i Kirkenes/Øst-Finnmark og i Alta-regionen fortsatt er på hele 26 til 46 uker.

Den store skuffelsen er imidlertid at helseforetaket ikke svarer på henvendelsene, går det fram av en fersk uttalelse fra årsmøtet i HLF Finnmark, signert sekretær Anne-Karin Ingebrigtsen.

Organisasjonen har 1512 medlemmer og er den største organisasjonen i fylket for mennesker med funksjonsnedsettelse. Derfor reagerer de sterkt på manglende svar fra Finnmarkssykehuset HF, gjennom alle disse årene med engasjement for sine medlemmer. Seks uttalelse fra styret og like mange årsmøteuttalelser er ikke besvart.

– Derfor er det da også svært beklagelig og forstemmende at fylkets helseforetak aldri gir HLF Finnmark noen tilbakemeldinger på oversendte uttalelser og vedtak. De har ikke fått en formell skriftlig tilbakemelding fra helseforetakets administrasjon eller styre i løpet av disse syv årene.

– Årsmøtet i HLF Finnmark finner dette sterkt kritikkverdig og også egentlig helt uforståelig, heter det i vedtaket.

De mener det må være i Finnmarksykehuset HF sin interesse å få gjøre rede for hva som er gjort og opplyse om hvilke planer helseforetaket har for framtiden når det gjelder fylkets mange hørselshemmede.