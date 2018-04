Enige om kartet for fylkesmannsembetet

nyheter

Fylkesmennene Elisabeth Aspaker i Troms og Ingvild Aleksandersen i Finnmark opplyser i en pressemelding at brikkene faller på plass.

– Det nye embetet får ca. 260 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø og Tromsø, Indre Finnmark og Indre Troms. Alle ansatte får tilbud om jobb i den nye organisasjonen, og ingen må bytte arbeidssted, heter det i meldingen.

Det har lenge vært klart at hovedsetet blir liggende i Vadsø, der fylkesmannen og en assisterende fylkesmann skal ha sine kontorer. Den andre assisterende fylkesmann skal ha base i Tromsø. Hovedsetet utrustes med to staber: Stab for støtte og kommunikasjon og stab for samfunnssikkerhet og beredskap. Fire avdelinger skal ledes fra Finnmark og tre fra Troms.

Finnmark:

Justis- og kommunalavdelingen

Helse- og sosialavdelingen

Miljøavdelingen

Reindriftsavdelingen

Troms:

Oppvekst- og barnevernavdelingen

Landbruksavdelingen

Administrasjonsavdelingen

– Gleder meg

De to takker den lokale omstillingsgruppen som har landet kabalen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som leder for det nye embetet. Sammen med den nye ledergruppen, vil jeg bidra til at alle ansatte skal få meningsfulle arbeidsoppgaver også i fremtiden, sier Elisabeth Vik Aspaker. Fra 1.1.2019 er hun fylkesmann for det sammenslåtte embetet.