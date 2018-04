Ap-topper mener Mæland overkjører finnmarkingene igjen

nyheter

Fellesnemnda får 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms, heter det i vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er det samme som partene ble enige om i avtalen som senere ble forkastet av fylkestinget i Finnmark.

Folkeavstemning

Lederen av Finnmark Ap, Kristina Hansen, er dypt skuffet over at kommunalminister Monica Mæland ikke vil vente på folkeavstemningen i det nordligste fylket.

– I Finnmark går folk til valgurnene 14. mai for å si ja eller nei til sammenslåing. Dette overser regjeringen fullstendig og bare kjører på, sier Hansen til NTB.

Kommunaldepartementet vedtok torsdag en forskrift som beskriver rammene for sammenslåingen av Finnmark og Troms. Der heter det at den nye fylkeskommunen skal være operativ fra 1. januar 2020.

Ingen respekt

– Respektløst, sier Finnmarks fylkesordfører om at kommunalminister Monica Mæland (H) gir Troms flertall i fellesnemnda som skal forberede fylkessammenslåingen.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) forsikrer at folkeavstemningen uansett blir holdt som planlagt.

– Det er svært skuffende at Mæland ikke viser respekt overfor Finnmarks befolkning og fylkestinget. Men dette påvirker uansett ikke vedtaket om folkeavstemning 14. mai. Den går som planlagt, sier Vassvik til NTB.

Hun understreker at det ikke er aktuelt å starte arbeidet med å se på medlemmer av fellesnemnda allerede nå.

– Det får vi eventuelt komme tilbake til, sier Vassvik.

Kjøttvekta

– Regjeringen bryr seg overhodet ikke om hva finnmarkingene mener. Annerledes går det ikke an å tolke forskriftsvedtaket. Og som vi fryktet får Troms flertall i nemnda, begrunnet med kjøttvektargumenter. Finnmarkingenes krav om balanse i nemnda blir glatt oversett, sier Kristina Hansen.

Mæland mener på sin side at hun har kommet finnmarkingene i møte.

– Jeg ønsker å gi Finnmark større innflytelse i fellesnemnda enn det innbyggertallet isolert sett skulle tilsi, sier hun.

Hansen er ikke imponert:

– I dag er det mange finnmarkinger som er svært skuffet over regjeringen, sier hun.

Mener det haster

Ifølge Mæland er det ingen grunn til å sette sammenslåingen på vent, selv om Finnmark fylkesting har bestemt at det skal holdes folkeavstemning for eller mot sammenslåing med Troms.

– Nå er det viktig at fylkestinget i Finnmark så raskt som mulig velger medlemmer til fellesnemnda. De har et stort og viktig arbeid foran seg som skal sikre gode tjenester og en god utvikling i hele det nye fylket, sier kommunalministeren.

Opprør

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen var toneangivende da årsmøtet i Finnmark Ap tidligere i vinter blankt avviste sammenslåing med Troms – og dermed også sørget for et klart nei-flertall i fylkestinget.

– Mælands forskrift er identisk med det som skapte opprør i Finnmark for under to måneder siden. Dette viser at regjeringen overhodet ikke tar finnmarkingene på alvor, og at Troms og Finnmark ikke anses som to likeverdige fylker, sier Pedersen til NTB.

Hun tror Mælands utspill bare vil forsterke nei-stemningen i nord:

– Jeg forventer at befolkningen i Finnmark sier kraftig ifra om dette i folkeavstemningen 14. mai, sier Pedersen.

(NTB)