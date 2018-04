– Er Otto et folkevalgt organ?

nyheter

Altaposten har tidligere skrevet om at hovedutvalgsleder Otto Erik Aas (SV) har fått delegert myndighet til å avgjøre søknader om scooter-dispensasjoner midlertidig. Ordningen ble knesatt av hovedutvalget med fem mot fire stemmer i mars, etter at posisjonen i desember la ned disputvalget.

Legger fram interpellasjon

Til neste kommunestyremøte vil Frp legge fram en interpellasjon, der siktemålet er å gjenopprette disp-utvalget med tre medlemmer. Gruppeleder Ronny Berg mener den nye konstruksjonen er prinsipielt betenkelig og ønsker en avklaring. Det opprinnelige vedtaket var at oppgaven skulle overføres til hovedutvalget for næring, drift og miljø. Frikjøpet for leder av disp-utvalget opphørte, samtidig som frikjøp av varaordfører økte fra 40 til 60 prosent.

– Dette synes Alta Frp var et svært uheldig vedtak, med tanke på at innbyggere og næringsliv er avhengig av å få behandlet sine søknader i løpet av kort tid, da flere dispensasjonssøknader er sesongbetont, begrunner Berg i interpellasjonen.

Han mener man allerede i desember burde skjønt at dette gir uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.

– Otto et folkevalgt organ?

At hovedutvalgslederen skal ta seg av midlertidige vedtak for å ta unna køen liker Frp særdeles dårlig. Det ble også bestemt at vedtakene gjort av hovedutvalgsleder etter hvert skal stadfestes i første hovedutvalgsmøte.

– Hovedutvalget har totalt fem møter igjen i løpet av 2018, der det er opp til tre måneder mellom møtene, påpeker gruppelederen og henviser samtidig til forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag paragraf 6, der det står at man i unntakstilfelle kan overføre funksjonen til et annet folkevalgt organ.

– Mener ordfører at hovedutvalgsleder alene er et folkevalgt organ, er ett av spørsmålene som stilles retorisk fra Alta Frp.

Flere spørsmål

Andre forhold Berg vil ha svar på, er følgende:

– Er det slik at hovedutvalget kan delegere bort myndighet som kommunestyret har delegert til et hovedutvalg, uten at det fremkommer i kommunen sitt regelverk?

– Hvordan tenker ordføreren å løse en eventuell klage fra søker på et vedtak gjort av hovedutvalgsleder som ikke er stadfestet i hovedutvalget, og før klagen eventuelt sendes fylkesmannen innen tidsfrister?

– Mener ordfører at vedtaket som ble gjort 19. mars i hovedutvalget er lovlig, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag paragraf 6?

Mener ordningen fungerte

Berg mener at disp-utvalget må på plass igjen og påpeker at man mellom 2011 og 2015 hadde et utvalg med tre medlemmer, uten frikjøp for leder, der de behandlet mellom 100 og 200 søknader i året. Forslaget fra Frp er derfor at utvalget gjenoppretts så raskt som det er praktisk mulig, med to medlemmer fra posisjonen ett fra opposisjonen

– Leder frikjøpes ikke, og medlemmene følger allerede gjeldende reglement for godtgjørelser og ytelser, heter det i forslaget som fremmes i neste kommunestyremøte.