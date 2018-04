Flere tar i bruk Flexx-rutene

nyheter

Den såkalte bestillingstransporten Flexx har etablert seg godt i Finnmark siden oppstarten høsten 2016, opplyser fylkeskommunen.

– Det gleder meg veldig å se at flexxrutene våre er blitt tatt godt imot og brukes stadig mer, sier samferdselssjef, Per Bjørn Holm-Varsi i en pressemelding. Han registrerer at samfunnet har gått seg til.

Flexxoperatørene får skryt

– De har gjort en fenomenal jobb i utførelsen av tjenesten, spesielt i værutsatte områder, mener samferdselssjefen. Bedre korrespondanse mellom flexx og busser, ferger og hurtigbåter er en av forklaringene, selv om det også jobber videre med forbedringer.

Trafikktallene viser at tilbudet blir desidert mest brukt i Vadsø med 10.285 reisende. I Vest-Finnmark er bruken ber beskjeden. I vår dekningsområde har tilbudet vært tatt i bruk mellom Kautokeino og Karasjok, samt Korsfjord-Lille Lerresfjord.