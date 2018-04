Db.no: Finnmarking blir ny justisminister

nyheter

Dagbladet skriver onsdag morgen at Tor Mikkel Wara etter hva de forstår blir utnevnt til ny justis- og beredskapsminister når statsminister Erna Solberg gjør endringer i regjeringen i formiddag.

Han overtar etter Sylvi Listhaug, som trakk seg fra statsrådsposten etter at det lå an til at et stortingsflertall ville stemme for mistillitsforslag mot henne.

53-åringen er utdannet økonom og ble ansett som et lysende politisk talent på 80- og 90-tallet, men han forsvant ut av partipolitikken etter Hagens oppgjør med liberalistene i Frp.

Han jobbet som rådgiver for Carl I. Hagen allerede som 21-åring. Wara ledet FpU i årene 1987–90 og ble valgt inn på Stortinget fra Finnmark i 1989. Han satt bare den ene perioden.

Ifølge Dagbladet har Siv Jensen hatt Tor Mikkel Wara som en nær samtalepartner i tiden før og under Frps inntreden i regjeringen i 2013.