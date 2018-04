– Ber om folkeavstemning for å innlemme Alta i Troms

nyheter

I Alta Frp har frustrasjonen vokst seg enorm over en rekke forsøk fra det øvrige Finnmark på å spenne bein på sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Vi tror folket er enig med oss i at regionsenteret Alta ikke kan aksepterer å bli dratt med i udemokratiske prosesser, stikk i strid med to lovlige stortingsvedtak. Derfor går vi ut med et innspill i regiondebatten om at Alta kommune avholder folkeavstemming om vi bør gå sammen med Troms, uansett utfall av den allerede vedtatte folkeavstemmingen, sier leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen.

– Vil lytte

Mikalsen er klar på at Alta FrP vil lytte til innbyggerne om kommunen bør forbli i Finnmark eller søke mot Troms.

– Jeg som lokallagsleder er stemt for å gå sammen med Troms uansett, men partiet vil høre folkets mening før en konkluderer. Helsetilbudet er det viktigste, samt at Alta lenge nok er blitt motarbeidet av østfylket og kysten på flere områder. Vi utfordrer de øvrige politiske partiene i Alta til å synliggjøre hva de mener, og håper at Loppa og Kautokeino følger Alta, klargjør Mikalsen.

Ap forvirret

Utspillet om lokal folkeavstemning med tanke på å bryte ut av Finnmark, møtes ikke med noen umiddelbar entusiasme hos leder av Alta Ap, Ole Steinar Østlyngen.

– Jeg må innrømme at dette forslaget forvirrer meg. Alta Ap forholder oss til at det er gjort et regionsvedtak hvor vi skal slås sammen med Troms. Vår strategi er å jobbe mot regjering og miljøene i Troms for å gjøre det beste ut av Stortingets vedtak. Så langt ser det ut til at denne strategien er i ferd med å bære fukter, sier Østlyngen.

Han sier at forslaget fra Frp er så ferskt at det ikke er behandlet i partiorganisasjonen, men at han personlig tror at Alta Ap vil stå fast ved den strategien de har valgt.

Hammerfest uegnet

I begrunnelsen for at Alta Frp vil sikre at befolkningssenteret i Finnmark blir en del av Troms, og kan spille på regionsenteret i Nord-Norge, Tromsø, er muligheten for å sikre innbyggerne et bedre helsetilbud. I et samarbeid med Troms tror Frp at det blir mulig å få gjort Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til lokalsykehus for Alta. Ifølge Frp viste påsken 2018 med de ekstreme værforhold over Sennalandet bekreftet nok en gang at Hammerfest sykehus er uegnet som akuttsykehus for Altas befolkning.

Alta Frp mener også at et samarbeid mot Troms vil kunne gi et eget helseforetak i nord, og sier at sykehusene må inngå i den nye regionreformen, der en fylkeskommunal modell for eierskap til sykehusene utredes.

– Så kan vi løse en 50-årig konflikt med maktkonsolidering og urealistiske investeringer redigert av Finnmarkssykehuset og Helse Nord i Hammerfest, slår Odd Erling Mikalsen fast.

Her er hele uttalelsen til Alta Frp:

Regionsenteret Alta aksepterer ikke å bli dratt med i udemokratiske prosesser stikk i strid med 2 lovlige stortingsvedtak.

Alta kommune går derfor til folkeavstemning om å forlate Finnmark fylke for å tilslutte kommunen til Troms fylke i 2020. Folkeavstemningen i Alta vil bli avgrenset til ett enkelt spørsmål - Ja eller nei om Alta skal forlate Finnmark fylke til fordel for Troms fylke.

Folkeavstemningen i Alta kan avholdes 14. mai 2018, samtidig med folkeavstemningen om regionsammenslåing. Det må bli mulig å stemme via internett og ved tradisjonelle stemmeseddelmetode. Hvor og hvordan man skal stemme må bli offentliggjort snarlig. Forhåndsstemming fra 7. mai 2018.

Hvorfor Troms?

SYKEHUS

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) blir lokalsykehus for Alta. Påsken 2018 med de ekstreme værforhold over Sennalandet bekreftet nok en gang at Hammerfest sykehus er uegnet som akuttsykehus for Altas befolkning• Utvikling av akutt tilbudet i Alta i samarbeid med UNN.

Samarbeid med Troms Fylkeskommune om organiseringen av regionale helseforetak. Sykehusene må inngå i den nye regionreformen, der en fylkeskommunal modell for eierskap til sykehusene utredes.

Løse en 50-årig konflikt med maktkonsolidering og urealistiske investeringer redigert av Helse Finnmark og Helse Nord i Hammerfest.

INFRASTRUKTUR

3 nye tunnelanlegg på strekningen Alta – Tromsø blir åpnet i 2018. Alta – Sørkjosen – Nordnes.

Tunnel gjennom Kvænangsfjellet (E6) prioritert i første periode av Nasjonal transportplan (NTP) Start 2020.

Helårsvei til Tromsø blir en realitet for befolkningen i Alta.

FORTSATT UTVIKLING AV NÆRINGSSAMARBEID MED TROMS.

Videreutvikling av samarbeidet mellom næringslivet i Alta og Troms.

Utvikling av kunnskapsbasert industri i Alta i tett samarbeid med kunnskap og forskningsmiljøene i Troms.

Sterkere og bedre tilknytning mellom universitetsbyene Alta, Tromsø og Harstad.

POLITIKK

Bedre påvirkningskraft mot sentrale myndigheter gjennom et nytt storfylke. Ny politikkutforming må bli prioritert.

Oppmuntre Kautokeino og Loppa kommuner til å følge Alta til Troms fylke.

VIRKEMIDLER