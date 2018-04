nyheter

– Det er en gave som kan bety forskjell på liv og død, fastslår Per Hindenes, som er leder for NM-komiteen.

Bedriftene har på forbilledlig vis gått inn for å støtte NM del 2. Statnett slår et slag for HMS og livsviktige regler.

– Da vi vurderte støtte til NM, ønsket vi å gi noe utover kun økonomisk støtte, forklarer Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett.

–En hjertestarter ved arenaen er nyttig å ha også etter at NM på ski er ferdig. Det er mange som bruker arenaen i Kaiskuru til trening, både gammel og ung, tilføyer Erdal.

Statnett bidrar med hjertestarter og kurs i bruk av hjertestarteren, i tillegg til økonomisk støtte.

NM-komiteen er glad.

– Det er viktig for idretten, og det er viktig for NM, sier han.

Hjertestarteren blir plassert slik at den er tilgjengelig for alle på skiarenaen. Kaiskuru har i dag en hjertestarter i gymsalen.