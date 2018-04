– Den som er ansvarlig bør skamme seg

nyheter

Hun skulle bare en liten tur til Lathari for å lufte hundene, slik som hun så ofte gjør. Synet som møtte henne i grøfta på snuplassen, ga henne et lite sjokk. Og det gjorde henne skiikkelig sint.

– Det er tomme oljekanner, mange pappesker, en stor plastdunk, tre fulle søppelsekker, ramser Sofie Mikkelsen Stamsvik opp.

Hun er glad det var hun, og ikke hundene som fant det.

Hundeeieren har lagt ut bilde på Facebook-gruppa «Oppslagstavla i Alta», med teksten:

«Altså det her gjør mæ forbanna å se!!! Kem i alle daga med vettet i behold er det som bare slenger søpla, og enda så mye, i grøfta på den her måten? Nei fyfaen. Dem som står ansvarlig for det her bør skamme sæ. Det er på Lathari, så det er bare å komme og plukke det opp. Det er flere svære søppelsekker med søppel, samt papp og hard plast. Jævla svin.»

Bare i løpet av et par ettermiddagstimer har det kommet mange reaksjoner. En annen tipser har også lagt ut bilder av søppelet.

Noen tipser om å se på sekkene om man kan finne spor etter «eieren». Hun blir også oppfordret til å melde fra til kommunen.

– Slik jeg kan forstå kan ikke dette være mistet. Det må rett og slett være noen som har dumpa det der. Det er helt forferdelig, sier Sofie Mikkelsen Stamsvik.

Hun forteller at hun ofte går tur med hundene i området.

– Både jeg og mamma og pappa går tur med hundene her. Nå vurderer jeg om jeg skal dra tilbake å plukke det opp. Jeg vil ikke at det skal ligge der og skade miljøet, eller være til skade for noen dyr heller, sier hun.

– Har du sett søppel her før?

– Nei, ikke så mye som dette. Men jeg har ofte reagert på at de er sene med å tømme søppeldunkene, som ofte er helt stappa, sier hun.