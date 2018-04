Håper på isfiske-rekord

nyheter

Det tror leder Arne Pettersen i Kåfjord jeger- og fiskerforening, evig optimist på vegne av den årvisse isfiske-happeningen på Mathisvannet andre påskedag. Så er da også rekorden på 905 deltakere.

Været avgjørende

Det viser seg at været er temmelig viktig for oppslutningen. I fjor kom vinden sigende og dermed sank deltakelsen ned mot 700, et tall de fleste av oss synes er ganske så imponerende. Pettersen er imidlertid klar på at strålende sol og minus tre grader gir folkevandring i retning Mathisvannet.

– Det har vist seg at vi også får gjester fra Loppa og Kautokeino, i tillegg til Alta. Det kan være at premiebordet frister familiene. Med 50 premier er det gode sjanser å få med seg en gevinst, i tillegg til alle under skolealder får med seg en premie, frister Arne, som denne gangen har en brettekopp til de minste.

ha folk ut

I stedet for de helt store premiene, velger Kåfjord JFF bredde.

– Det er ikke det, vi har både fisketelt og ryggsekker på premiebordet, men tilbakemeldingen er unison. Folk ønsker et omfangsrikt premiebord, der sjansen for å vinne en ok premier er viktigst, sier Pettersen og tilføyer.

– Vi er ikke opptatt av å tjene penger. Vi vil ha folk ut på tur. Hvor kan man ellers kjøpe ei pølse for fem kroner og får gratis kaffe og kakao, smiler Pettersen.