Statens vegvesens vegtrafikksentralen region nord opplyser at det har vært mye å gjøre i påsken.

– I dag er stort sett bare åpne veger i landsdelen – hurra! Det er noen veier i vest-Finnmark, blant annet veien til Havøysund, som fortsatt har kolonnekjøring på grunn av oppryddingsarbeid. Påsken i år har vært tøff, spesielt for de som har vært rammet av skredstengt veier, men også for oss på Vegtrafikksentralen og de som har hatt vakt i landsdelen, melder Statens vegvesen som håper påsken 2019 ikke blir like ille.

– Vi får håpe at våren snart er i anmarsj. Så er det bare å ta fatt på hverdagen igjen - og satse på at det er lenge til vi rammes av "været" på denne måten, melder de.