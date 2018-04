nyheter

Politiet har sammen med SNO gjennomført scooterkontroll i et hytteområde, som Finnmark politidistrikt velger å plassere kalle sørøst for Alta.

Resultat av at 20 ble kontrollert er fire anmeldelser for kjøring utenfor løype, ett forenklet forelegg for ikke å ha påmontert skilt, to gebyr for manglende bruk av hjelm og ett gebyr for ikke medbrakt førerkort, heter det i rapporten.