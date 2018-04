Fortsatt stor rasfare

nyheter

Nå bes de som skal ut på tur i Nord-Norge om å være forsiktige.

Det vil nemlig fortsatt være lett å løse ut og fjernutløse snøskred. Dette meldte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lørdag kveld.

Påskeaften ble det meldt om fire større skredhendelser som involverte personer i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Senja. Det gikk heldigvis bra med alle. Men, dette forteller oss at folk ferdes i skredterreng nå. Samtidig er det tydelige tegn på at snødekket er ustabilt.

Naturen gir ikke tydeligere tegn på skredfare enn naturlige- eller fjernutløste skred som evner å forplante seg i en fjellside.

Nå som det verste været i Troms og Finnmark ser ut til å gi seg vil mange komme seg ut på tur.

«Dere må ta hensyn til at det fortsatt er et svært ustabilt snødekke med vedvarende svake lag. For å ferdes trygt krever dette mye kunnskap og konservative veivalg i fjellet», kan man lese i snøskredvarslene på varsom.no for Nordland, Troms og Finnmark.

– Trolig må vi ta hensyn til dette vedvarende svake laget helt fram snøsmeltingen begynner og gjennomfukter snødekket i mai, sier Ragnar Ekker ved Snøskredvarslignen i Norge.

– For enkeltpersoner er det lett å løse ut skred der du står eller ved at du fjernutløser det i bakken over deg, fortsetter Ekker.

Det ligger gode observasjoner i regObs som hjelper de som skal vurdere snøskredfaren. Snøskredvarslingen anbefaler at man bruker den informasjonen når man planlegger tur.

Videre anbefaler at de at man i de nordligste fylkene nå holder seg unna skredterreng resten av påska.

Har det gått snøskred der du er? Varsle NVE på telefon 488 80 100.

NVE har også utarbeidet en video (ligger på youtube) som viser hvordan man skal holde trygg avstand fra skredterreng.