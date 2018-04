Blålia vant Bollorennet

nyheter

– Det var 77 lag som deltok, og hvis vi regner tre på hvert lag så var det nok 2-300 deltakere, forteller Lene Bull Kristensen, som er ansvarlig for skirennet til Bollo hytteforening sammen med Sanna Kivijervi.

Nydelig vær og strålende sol gjorde sitt til at arrangementet ble så flott. Så får det så være at det ble litt kødannelse ved et par av postene. Dette vil komiteen gjøre det de kan for å forbedre til neste års Bollorenn.

– Det var skikkelig fint vær, og jeg synes det gikk veldig bra. Vi ble fri for mat og saft, som vi hadde kuttet litt ned på etter at det har vært altfor mye før. Men alt i alt tror jeg folk var fornøyde, forteller Bull Kristensen.

Hun sier de hadde laget oppgaver med varierte spørsmål for små og store, der alle i familien fikk utfordringer.

– Vinneren ble laget «Blålia», som fikk Bollo-kniven i premie. Det er en samekniv som vi har laget med påskriften «Bollorennet 2018», forteller hun.

Det ble også trukket en bålpanne som er sponset i premie.

– Er dere selv fornøyde med arrangementet?

– Ja, vi er fornøyde, vi skal bare jobbe litt med den køa før neste renn. Det er greit å ordne til så lenge man har gode hjelpere. Og det har vi jo, sier Bull Kristensen.

– Tror du det har noe å si for folk at Bollorennet arrangeres?

– Jeg tror det hadde blitt ramaskrik hvis det hadde blitt borte! Jeg gikk jo Bollorennet da jeg var liten. Og at det kommer så mange viser jo at de er interessert. Dette er en kjempefin møteplass for det sosiale også. Og med det været vi fikk igår var det helt fantastisk. Og så er det enkelt når det er nært og alle kan komme seg, sier rennansvarlig Bull Kristensen.

– Og noe av det mest positive er at vi like gjerne ser foreldre med 2-åringer i pulk, som voksne med 17- og 20-åringer som ellers ikke går så mye på ski. Dette er noe for alle, og oppgavene gir utfordringer for alle, slår hun fast.