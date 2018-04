Bistår de isolerte

nyheter

To beredskapsskip bistår Nordkapp kommune etter at innbyggere en rekke steder i Finnmark er mer eller mindre isolert fra omverdenen grunnet snøras på veiene.

Nordkapp kommune er særlig berørt og har bedt om bistand til beredskap og forsyning fra to skip, et fra olje- og gasselskapet Eni Norge og et fra Kystvakten.

Skipet Stril Barents fra Eni er på plass utenfor Gjesvær i Nordkapp, etter å ha blitt omdirigert fra Goliat-feltet lørdag ettermiddag. Det kombinerte forsynings- og beredskapsfartøyet skal etter planen ligge utenfor Gjesvær inntil videre.

– Fartøyet er blant de mest avanserte på norsk sokkel og er utstyrt med medisinsk kapasitet og kraftige vannkanoner i tilfelle brann, også på land, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni.

Han forteller at mannskapet på fartøyet allerede har hatt et oppdrag.

– Ved hjelp av MOB-båt (lettbåt) har de brakt i land medisiner til en kvinne med magetrøbbel, forteller Wulff.