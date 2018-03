Tusenvis isolert

nyheter

Det gjelder blant annet Hammerfest, store deler av Nordkapp kommune og Havøysund.

Ifølge NRK gjør de to snøskredene som gikk fredag, at en ikke kan kjøre bil til Hammerfest.

Det er satt inn helikopter for å framprovosere snøskred og dermed kunne sikre veiene. Først skjer det i Nordkapp kommune, så kommer det til Hammerfest og deretter til Havøysund.

– Går alt etter planen, kan veien bli åpnet i løpet av dagen, sier ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest lørdag ettermiddag.

Brøytet i fem døgn

I Nordkapp kommune kalte rådmann Raymond Robertsen inn ledergruppa til krisemøte lørdag. Han fortalte at folk begynte å bli slitne.

– Vi har hatt brøytemannskaper ute i fem dager kontinuerlig, sa rådmannen, som la til at ansatte på sykehjem hadde jobbet både doble og triple skift.

Forsyninger sjøveien

Måsøy kommune har fått inn forsyninger sjøveien.

– Butikkene bestiller inn mat med Hurtigruten i stedet for via bil. Folket her er vant med å berge seg i denne typen situasjoner. Nå har det gått lenger tid enn vanlig, men det er ikke krise her så langt, sier ordfører Reidun Mortensen til NRK.

Rasfare i Lerresfjord

Når det gjelder Alta kommune, er det fortsatt rasfare mellom Lille Lerresfjord og Maribukt. Snelandia setter også i dag inn hurtigbåt. Klokken 17 går MS Ingøy fra Alta. Den drar innom både Komagfjord, Lille Lerresfjord og Kvalsund, før den kommer til Hammerfest rundt 20. Deretter gjør den vendereis til Alta.

– Reisende til og fra Komagfjord og Lille Lerresfjord bes kontakte fartøyet for bestilling av anløp.

Ifølge kartet til Statens vegvesen er det nå mulig å kjøre gjennom Skillefjord.

Lavere nivå søndag

Ifølge Varsom.no er det stor snøskredfare også lørdag på Finnmarkskysten, i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Den er ventet å gå ned ett nivå, til betydelig fare, søndag.