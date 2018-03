Utvekslet forretningsideer i Belgia

nyheter

Finnmarkskolen deltar nemlig i Erasmus-prosjektet T&TES med videregående skoler fra Küsel i Tyskland, Nimes i Frankrike, Boden i Sverige og Aywaille i Belgia, skriver informasjonssjef Emil Bremnes ved Nord-Norges Europa-kontor.

Under oppholdet i Belgia arbeidet elevene spesielt med å utforme kreative forretningsløsninger som fremmer bærekraftig turisme.

– Det var veldig lærerikt. Vi lærte å bruke en business model canvas, som det kalles, for å komme på smarte ideer og å starte opp en bedrift, sier Benjamin Vikene.

Ungt entreprenørskap

Sammen med sine medelever, Simone Barlien Olsen, Sandra Rødberg og Isak Sveen, tilbrakte han en skoleuke i den belgiske byen Aywaille som, med sine 11 000 innbyggere, er omtrent halvparten så stort som Alta.

Skolene mottar 1,4 millioner kroner fra Europakommisjonen for å dekke utgifter. Formålet med prosjektet er å fremme ungt entreprenørskap og idéutvikling gjennom internasjonalt samarbeid.

La fram sin forretningsplan

Siste dag av oppholdet skulle elevene legge fram sin forretningsplan for et panel. En av deltakerne i panelet, og den som ble utpekt som leder av panelet, var direktør for Nord-Norges Europa-kontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

– De var utrolig flinke til å selge ideene sine sammenlignet med de andre. Man merker at det gjøres en veldig god jobb i det norske skolesystemet med tanke på presentasjoner og muntlig uttrykningsevne. De oste av rutine, sa han etterpå.