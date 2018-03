nyheter

Faren for ras gjør at det ikke er tilrådelig å åpne veiene for ferdsel på fylkesvei 19 og 883, verken mellom Lerresfjord og Maribukt eller i Skillefjord, mellom Storekorsnes og Småvika.

– De er stengt på grunn av fare for ras og veien blir ikke åpnet i dag. Ny vurdering lørdag kl. 11:00, heter det fra Statens vegvesen.

Etter det Altaposten får opplyst vil værfaste som skal på arbeid påskeaften i Alta muligheten til båttransport.