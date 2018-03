nyheter

NRK forteller om Øyvind Berg og familien som var nær på å bli tatt av snøskred ved Stallogargotunnelen i Kvalsund. De møtte en "hvit vegg"

– Samboeren min bråbremset. I det jeg så opp, så jeg bare en hvit vegg. Da hadde det 300 meter brede skredet akkurat gått. Vi kjørte inn i skredet, sier Berg til NRK.

– Vi hadde flaks, sier Øyvind Berg. Like etter kom det nemlig et nytt ras bak bilen.

Ifølge NTB er minst to større snøskred gått i Finnmark i løpet av fredagen. I Troms har det foreløpig kun gått mindre skred. Rasfaren er fortsatt stor utover dagen.

Så langt er det ikke meldt om alvorlig personskade som følge av skredene, men en mann ble tatt av et skred som ble utløst av snøscooterkjøring i Tana kommune ved 13-tiden. Han ble raskt reddet ut.

– Personen ble dratt ut av dem som observerte raset, og han var ved bevissthet da han ble hentet ut av Sea King og fløyet til sykehus i Kirkenes, sier operasjonsleder Gunnar Ødegaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

En rekke strekninger på E69 mot Nordkapp, der det har gått 36 skred siden forrige helg, er imidlertid fortsatt stengt.

I Troms har E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen etter å ha blitt ryddet etter et skred tidligere i påsken. Seks mindre fylkesveier er stengt på grunn av ras eller fare for ras.