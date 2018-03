Ras og uvær stopper trafikken i Finnmark

nyheter

Rapporten er hentet ut torsdag morgen fra veimeldingssiden til Staten Vegvesen og er oppdatert torsdag 29.03 klokken 06:55. Her er oversikten som viser at over 30 vegstrekninger er sterngt på grunn av ras eller dårlig vær.

Ev 6

Langfjordbotn - Storsandnes, på strekningen Nordkjosbotn - Alta

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:03 Gjelder til: Inntil videre

Ev 6

Sennalandet

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 01:08 Gjelder til: Inntil videre

Fv 19

Lerresfjord - Maribukt, på strekningen Nyvoll - Lerresfjord

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering torsdag kl. 11:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:06 Gjelder til: Inntil videre

Fv 882

Øksfjord - Øksfjordbotn, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Ny vurdering torsdag kl. 12:00.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 00:28 Gjelder til: Inntil videre

Fv 72

Sør-Tverrfjord - Sandland, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Ny vurdering torsdag klokken 17:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 15:33 Gjelder til: Inntil videre

Fv 77

Tverrfjorden - Nuvsvåg, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering klokken 17:00.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 06:18 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Hønsa - Nordkapptunnelen, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:04 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Nordkapptunnelen - Honningsvågtunnelen, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:04 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skipsfjordhøgda bom - Normandset, på strekningen Honningsvåg - Nordkapp

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag 29/3 kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:05 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:05 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skarsvåg - Nordkapp

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 18:01 Gjelder til: Inntil videre

Fv 98

Børselv - Kunes, på strekningen Lakselv - Tana

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:33 Gjelder til: Inntil videre

Fv 98

Ifjordfjellet

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:27 Gjelder til: Inntil videre

Fv 114

Akkarfjord - Strømsnes, i Hammerfest kommune

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 06:02 Gjelder til: Inntil videre

Fv 133

Kvalsund bru - Storbukt, i Kvalsund kommune

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:36 Gjelder til: Inntil videre

Fv 156

Gjesværkrysset - Gjesvær

Finnmark

Stengt på grunn av uvær og fare for ras.

Blir åpnet for noen kolonner til Skarsvåg, ta kontakt med brøytemannskap. Ny info torsdag 29/3 kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:10 Gjelder til: Inntil videre

Fv 171

Skarsvåg, på strekningen Rundvann - Skarsvåg

Finnmark

Kolonnekjøring.

Blir åpnet for noen kolonner til Gjesvær iløpet av dagen, kontakt brøytemannskap.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 11:41 Gjelder til: Inntil videre

Fv 172

Kamøyvær - Skipsfjord, på strekningen Skipsfjord - Kamøyvær

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:11 Gjelder til: Inntil videre

Fv 173

Nordvågen, på strekningen Honningsvåg - Nordvågen

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:12 Gjelder til: Inntil videre

Fv 241

Kifjord - Dyfjord

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:20 Gjelder til: Inntil videre

Fv 264

Hopseidet - Skjånes

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:16 Gjelder til: Inntil videre

Fv 883

Storekorsnes - Småvika, i Alta kommune

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering torsdag klokken 11:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:14 Gjelder til: Inntil videre

Fv 888

Bekkarfjord - Hopseidet

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:24 Gjelder til: Inntil videre

Fv 888

Hopseidet - Mehamn

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:17 Gjelder til: Inntil videre

Fv 889

Snefjord - Havøysund

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny vurdering torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 22:43 Gjelder til: Inntil videre

Fv 894

Mehamnelv bru - Kjøllefjord

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:17 Gjelder til: Inntil vider