Oppdatert: Ras og uvær stopper trafikken i Finnmark

Vi oppdaterer saken under med den link til ny rapport fra Statens Vegvesen. Gå inn på HER og se hva SVV melder på sine sider, blant annet med veier som nå åpnes for kolonnekjøring.

Under finn du rapporten er hentet ut torsdag morgen fra veimeldingssiden til Staten Vegvesen. Den var basert på oppdatering torsdag 29.03 klokken 06:55. Her er oversikten som viser at over 30 vegstrekninger er sterngt på grunn av ras eller dårlig vær.

Ev 6

Langfjordbotn - Storsandnes, på strekningen Nordkjosbotn - Alta

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:03 Gjelder til: Inntil videre

Ev 6

Sennalandet

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 01:08 Gjelder til: Inntil videre

Fv 19

Lerresfjord - Maribukt, på strekningen Nyvoll - Lerresfjord

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering torsdag kl. 11:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:06 Gjelder til: Inntil videre

Fv 882

Øksfjord - Øksfjordbotn, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Ny vurdering torsdag kl. 12:00.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 00:28 Gjelder til: Inntil videre

Fv 72

Sør-Tverrfjord - Sandland, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras.

Ny vurdering torsdag klokken 17:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 15:33 Gjelder til: Inntil videre

Fv 77

Tverrfjorden - Nuvsvåg, i Loppa kommune

Finnmark

Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering klokken 17:00.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 06:18 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Hønsa - Nordkapptunnelen, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:04 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Nordkapptunnelen - Honningsvågtunnelen, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:04 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skipsfjordhøgda bom - Normandset, på strekningen Honningsvåg - Nordkapp

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag 29/3 kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:05 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:05 Gjelder til: Inntil videre

Ev 69

Skarsvåg - Nordkapp

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 18:01 Gjelder til: Inntil videre

Fv 98

Børselv - Kunes, på strekningen Lakselv - Tana

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:33 Gjelder til: Inntil videre

Fv 98

Ifjordfjellet

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:27 Gjelder til: Inntil videre

Fv 114

Akkarfjord - Strømsnes, i Hammerfest kommune

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 06:02 Gjelder til: Inntil videre

Fv 133

Kvalsund bru - Storbukt, i Kvalsund kommune

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 04:36 Gjelder til: Inntil videre

Fv 156

Gjesværkrysset - Gjesvær

Finnmark

Stengt på grunn av uvær og fare for ras.

Blir åpnet for noen kolonner til Skarsvåg, ta kontakt med brøytemannskap. Ny info torsdag 29/3 kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:10 Gjelder til: Inntil videre

Fv 171

Skarsvåg, på strekningen Rundvann - Skarsvåg

Finnmark

Kolonnekjøring.

Blir åpnet for noen kolonner til Gjesvær iløpet av dagen, kontakt brøytemannskap.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 11:41 Gjelder til: Inntil videre

Fv 172

Kamøyvær - Skipsfjord, på strekningen Skipsfjord - Kamøyvær

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:11 Gjelder til: Inntil videre

Fv 173

Nordvågen, på strekningen Honningsvåg - Nordvågen

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny info torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:12 Gjelder til: Inntil videre

Fv 241

Kifjord - Dyfjord

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:20 Gjelder til: Inntil videre

Fv 264

Hopseidet - Skjånes

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:16 Gjelder til: Inntil videre

Fv 883

Storekorsnes - Småvika, i Alta kommune

Finnmark

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering torsdag klokken 11:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:14 Gjelder til: Inntil videre

Fv 888

Bekkarfjord - Hopseidet

Finnmark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 23:24 Gjelder til: Inntil videre

Fv 888

Hopseidet - Mehamn

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:17 Gjelder til: Inntil videre

Fv 889

Snefjord - Havøysund

Finnmark

Stengt på grunn av snøras og fare for ras.

Ny vurdering torsdag kl. 10:00.

Gjelder fra: 28.03.18 kl. 22:43 Gjelder til: Inntil videre

Fv 894

Mehamnelv bru - Kjøllefjord

Finnmark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 29.03.18 kl. 03:17 Gjelder til: Inntil vider