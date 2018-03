Nytt OBS-varsel

nyheter

Det bekreftet Oddbjørg Mikkelsen i Statens Vegvesen på direkten på NRK like over klokken 13.00 torsdag. Hun snakket da spesielt om veiene i Vest-Finnmark, og pekte på værforholdene er ekstreme og at de må ha sikkerhet for mannskaper før de sendes inn i områder for å ta opp veier.

Veitrafikksentralen er i løpende kontakt med Meteorologisk institutt. Der har det kommet et OBS-varsel for vestlige deler av Finnmark, skriver nrk.no.

– Det kommer til å blåse opp til liten storm. Det er stedvis mye vind og dårlig vær. Været er uberegnelig, og alle de stengte veiene åpner neppe opp igjen i dag, heter det fra Veitrafikksentralen.

Samtidig varsler Værvarslinga i Nord-Norge om vanskelige kjøreforhold i kyst- og fjordstrøkene på grunn av snøbyger, sterk vind og snøfokk.

– Det vil vare ut dagen i dag. Det vil minke litt utover ettermiddagen, og i morgen vil vinden avta ganske betraktelig, sier meteorologkonsulent Rune Skoglund til NRK.