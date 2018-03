Langfjordraset: Hunder har sjekket rasstedet

nyheter

Det opplyser politiet i Finnmark tidlig natt til torsdag. Raset har gått fra fra Skredfjellet, rundt én km nordøst for Stålneset. Politiet opplyser nå i natt at «Norske redningshunder» har vært i skredområdet og søkt med hunder. Ifølge politiet er det ingen indikasjon på at noen er tatt i det 50 meter brede og to meter høye skredet. Veien har vært stengt i natt, nye vurderinger i dagslys.

Se for øvrig vår sak om stengte veier i Finnmark (under utarbeidelse, blir lagt ut straks). Veien er stengt fra innerst i Langfjorden til Ihca /Sandnes.