Hevder påstått uenighet er kunstig skapt

Tidligere medlem av dispensasjonsutvalget og hovedutvalgskollega med Rut Olsen, Øystein Pedersen, hevder det verken er politisk uenighet eller noen synlige forskjeller i praktisk politikk mellom Ap og Frp når det gjelder tilrettelegging for snøscootere.

– Når Rut Olsen forsøker å tegne et bilde av at Alta kommune ikke tilrettelegger for innbyggerne skal kunne bruke snøscooteren i et aktivt friluftsliv, setter jeg det på kontoen for politisk markering, sier Pedersen og legger til:

– Jeg har bare godt å si om Rut Olsen og Frp sitt engasjement for å skape en god politikk som både ivaretar scooterinteressene og øvrige miljø og fritidsinteresser. Det jeg reagerer på er at hun forsøker å plassere ordførerpartiene, inkludert Ap, som motstandere av en liberal dispensasjonspraksis og fornuftig scooterpolitikk.

– Ingen sooterkommune

Frp-politikeren hevdet i et oppslag at Ap og SV nedprioriterer bolyst og folks friluftslivsmulighet. Bakgrunnen er at kommunestyret i desember la ned dispensasjonsutvalget, og per i dag har overlatt ansvaret til administrstrasjonen, samt SV-er og hovedutvalgsleder Otto Aas.

– Det sier noe om holdningene til en svært viktig næring, for mange i Alta lever faktisk av scooterrelatert virksomhet, enten direkte eller indirekte. Likevel er det viktigste i min kritikk at det er innbyggerne i Alta som rammes. Jeg tror at muligheter til å bruke snøscooteren til et aktivt friluftsliv betyr mye for mange, og skaper stor bolyst. Når vi fjerner disp-utvalget og i tillegg feilinformer om at bakgrunnen er å spare penger, blir det helt feil, sa Olsen.

– Urettferdig mot Otto

Pedersen sier at uttalelsene har bidratt til at Otto Aas på sosiale medier har fått mye ufortjent pepper.

– Fakta er at vi har innført et veldig effektivt og godt system som har erstattet det gamle disputvalget. Jeg tror ikke opposisjonen og Frp kan hevde at Aas har vært urimelig i en eneste av de eneste sakene han har behandlet etter hasteparagrafen og de fullmakter han har fått. Alle får jo behandlet dispsøknadene sin innenfor tidsfristene. Vi fører en liberal praksis innenfor loven, og det er små reelle forskjeller mellom partiene., klargjør talvikingen som er ihuga scooterentusiast.

– I scootermiljøet hører jeg ingen nedsnakke scooterpolitikken i Alta kommune. Tvert om er det mye ros å få. Er det kritikk, går det gjerne mot sentrale politikk, oppsyn og kontroller som ikke viser nødvendig forståelse og vurdering.

Effektiv bruk

Han satt selv i dispensasjonsutvalget med to representanter i utgangspunktet for restriktive parti når det gjelder håndteringen av loven om motorisert ferdsel.

– Både representanten for Venstre og MDG var løsningsorientert. Jeg følte aldri at de som burde få disp ikke fikk dette. Men disp-utvalget, slik det fungerte fram til årsskiftet, var det dyrt utvalg. Selv hadde jeg dårlig samvittighet for å måtte ta en hel dag fri fra jobben på Stjernøya for å delta i et møte som varte kanskje bare på en halv time. Enkelte møter kunne koste kommunen over 10.000 kroner, og nå sparer vi inn 100.000 kroner årlig på at vi fant en annen og mer effektiv måte å tildele dispensasjoner, sier Øystein Pedersen.

– Men pengene er ikke spart, ifølge Olsen, kun brukt på andre politikere?

– I hovedsak har vi klart å øke frikjøpet av varaordføreren til 60 prosent. Vi mener det er var veldig fornuftig omprioritering. Til sammenligning har Hammerfest en varaordfører på 100 prosent frikjøp. Vi kan være uenige om dette, men jeg ser ingen uenighet om scooterpolitikken.