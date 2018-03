Bengt strømløs og veiløs

nyheter

Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen har ikke uventet tatt påsketuren til kysten, nærmere bestemt Bergsfjord.

– Her har jeg det helt topp, men i natt var vi en periode strømløs. Ja, så er vi litt isolert her ut med stengte veier både her og i Øksfjord. Men når turen går tilbake til Alta på søndag må det vel være farbar vei, synser Bengt.

I natt meddelte han alle sine venner på Facebook at strømmen forsvant.

– Hvor lenge den var vekk tør jeg ikke si noe om, først blinket det, og så ble den borte. Etter en tid gikk jeg å la meg, men nå litt før klokken 09.00 er strømmen tilbake, påpeker lokalpolitikeren.

Da strømmen forsvant i natt tok han det også med godt humør. Her er hans reaksjon på FB:

«Der blei vi no pikade strømlaus . Men ikke rådlaus. Har både stearinlys til belysning og ved til å putte i ovn dersom vi syns det blir kjølig. Ingenting å sutre for det her,.. vi har det så koselig så...

Hvorfor Bergsfjord?

Til Altaposten forteller Bengt at det har blitt en påske utenom det vanlige; og da tenker han verken på stengte veier, strømløs, eller at snøen laver ned nærmest konstant i byger.

– For å si det sånn; skiføre er ikke noe problem. Det er kommet noen alvorlige mengder snø.

– Så det har blitt mye skigåing på deg?

– Ikke en meter. Noe av grunnen til at jeg valgte å tilbringe påska her i Bergsfjord er at jeg har operert en skulder og er midlertidig satt ut av funksjon. Kan verken gå på ski eller kjøre snøscooter, men er snart tilbake i action, lover Bengt Stabrun Johansen før han benytter anledningen til å ønske God Påske til alle.