nyheter

Finnmark har nærmest vært i værmessig unntakstilstand, men noen har det verre enn andre.

– Det har gått minst 35 skred siden helga på E69 til Honningsvåg og Nordkapp og på Magerøya. På fylkesveg 173 er det gått tre skred det siste døgnet, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Skredene er gått på stengte veier. Det viser nødvendigheten av at veiene er stengt og at skredfaren fortsatt er ekstremt stor, sier prosjektleder Kurt Mørk Eriksen or drift og vedlikehold i Finnmark.

Statens vegvesen har forståelse for at stengte veier får uheldige konsekvenser. Beslutningene tar de sammen med skredeksperter og entreprenørene som drifte i området.

– Sikkerheten er viktigst. Vi stenger når det er nødvendig og åpner ikke før det er forsvarlig å åpne, både av hensyn til de vegfarende og egne mannskaper, fortsetter Mørk Eriksen.