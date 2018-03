– Tar reprise når folk er lysten på Grandiosa

nyheter

Det er hektisk i påskehandelen, noe også Rema 1000 Elvebakken har fått føle. I påska i 2017 hadde de en gimmick med en lokal konkurranse hvor eneste inngangsbillett var å like, dele eller kommentere på Rema-siden på Facebook. Det ble lokket med en premie bestående av en kartong Grandiosa Pizza samt en kartong boks-Solo. Men det var for påsken 2017.

Onsdag kunne imidlertid Ann Kristin Hoaas på Rema 1000-siden fortelle at den gamle konkurransen nå plutselig ble delt og likt, helt uten at Rema pushet på. Hun skriver:

«Folkens, innlegget som er begynt å deles og kommenteres er fra 2017. MEN, siden det ser ut for at folk er lysten på solo og Grandiosa , tar vi konkurransen en gang til. Kommenter under DETTE bilde, så er du med i trekninga . Vinneren trekkes på lørdag (påskeaften ), klokken 12.00. Premien må hentes hos oss. Lykke til, og god påske.»