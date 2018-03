nyheter

En ny undersøkelse, gjort av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, viser at det er brann eller tilløp til brann i omlag 1.200 hytter hvert år i Norge. Undersøkelsen viser også at omlag sju tusen norske hytter ikke har brannslokker eller røykvarsler.

– Brann i en hytte er alvorlig, fordi det ofte er langt til nærmeste brannvesen og man må slokke selv, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening i en pressemelding

– Dersom man mangler røykvarsler og slokkeutstyr kan en hyttebrann fort bli en katastrofe, påpeker Søtorp.

Slokkeutstyr påbudt

– Røykvarsler og slokkeutstyr er påbudt i alle boliger, også i hytter, påpeker Ole Irgens, kommunikasjonsjef i Tryg Forsikring.

– Dersom det oppstår brann i en hytte og man ikke har slikt utstyr på plass, er det svært sannsynlig at forsikringsutbetalingen kan bli kraftig redusert, sier Irgens.

Slurver med røykvarslere

Undersøkelsen viser også at hytteeiere slurver med å sjekke røykvarsleren. Bare 36 prosent av de spurte sier at de sjekker varsleren hver gang hytta blir tatt i bruk.

– Batteriet i varsleren kan ha gått tom for strøm siden forrige man var på hytta. Derfor vil vi at man sjekker hver gang man tar hytta i bruk. Den beste løsningen for mange vil være å engasjere en el-installatør til å sette opp røykvarsler som går på vanlig strøm, sier Søtorp.

Norske hytter brukes mye

Søtorp og Irgens understreker at det er viktig at hytteeiere tar brannsikkerhet på alvor.

– Nordmenn er glade i hyttene sine, og bruker dem mye: Nesten 70 prosent av hytteeierne bruker hytta både sommer og vinter, og nesten 40 prosent er på hytta mer enn 50 døgn i året. Da er det viktig at brannsikkerheten er minst like god som hjemme, og aller helst bedre, sier Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

– Et flertall av hytteeierne sier heldigvis at både røykvarslere og slokkeutstyr er på plass, og det er vi glade for, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

I undersøkelsen svarer 2,7 prosent av de spurte at de har opplevd brann eller branntilløp på hytta de siste 10 årene. Det vil si at 12.150 av de 450.000 norske hyttene har vært utsatt for dette, eller gjennomsnittlig 1.200 hytter hvert år.