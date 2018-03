nyheter

Det er fortsatt vanskelig for trafikanter å komme seg til Alta via innfartsåra i vest. Etter flere dager med trøbbel over Kvænangsfjellet og omkjøring over Finland, gikk det onsdag kveld skred i Langfjorden.

– E6 mellom Langfjordbotn og Ulvsvåg er stengt på grunn av snøras fra klokken 20.35 og innvil videre, opplyser Statens vegvesen.

Politiet hadde per 21.30 ikke meldt om skader på Twitter, men vitner forteller om en større utrykning vestover i kveld.