Veien er åpen

Ifølge Statens vegvesens oversikt over veiene i Finnmark så er E6 i Langfjordbotn stengt på grunn av snøras. veien er stengt inntil videre, står det å lese.

Klokken 11.30 tirsdag formiddag sa trafikkoperatør Grete Turmo Hatten at entreprenøren jobber med å rydde veien og de håper at veien kan åpnes snart.

Klokken 13.00 var veien åpen igjen.

Skredekspert på stedet

Turmo Hatten opplyste klokken halv ti at entreprenør akkurat ahdde fått tømt området for biler.

– En skredekspert er på stedet og skal evaluere forholdene, samt at en geolog skal se på bildene. Dette skal gjøres før de tør å røre i raset.

To meter høyt

Hatten sier at første innringer opplyste om at skredet var cirka to meter høyt og at det gikk flere småras på stedet.

– Jeg ba henne om å trekke seg langt unna og ikke stå der. Folk vil ofte se, men det er veldig skummelt. Det kan komme flere ras, sier Hatten.

Hun opplyser også om at det vil komme oppdatert informasjon rett etter klokken ti.

– Kan du spesifiere hvor raset er?

– Jeg spurte entreprenøren og han svarte Langfjordbotn.

På Sennaland, Kvænangsfjellet og Hatter er det kolonnekjøring.

