Nå stenges også Sennalandet for å unngå opphoping av biler ved Leirbotnvann.

Hvor stort raset er, eller hvor lenge veien vil være stengt er foreløpig vanskelig å si, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten i Statens vegvesen.

– Entreprenøren sjekker nå muligheten for å få tak i et helikopter med Daisybell-klokke. Da vil de også dra over Stokkedalen for å forsøke å utløse skred samtidig.