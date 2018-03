nyheter

Klokken 15.00 melder Statens vegvesen at veien er åpen etter ras på Sarves.

Hvor stort raset er, eller hvor lenge veien vil være stengt er foreløpig vanskelig å si, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten i Statens vegvesen.

– Entreprenøren sjekker nå muligheten for å få tak i et helikopter med Daisybell-klokke. Da vil de også dra over Stokkedalen for å forsøke å utløse skred samtidig.

Klokken 13.00 var veien fortsatt stengt på ubestemt tid.