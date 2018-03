Her går skredet som stenger E6

nyheter

Det er uklart når E6 over Kvænangsfjellet åpnes igjen.

Tirsdag kom snømassene igjen nedover dalsiden. Sør for Kvænangsfjellet kunne bilistene konstatere at innfartsåra til Kvænangen og Finnmark ble stengt. Det betyr omkjøring via Skibotn og Finland.

– Veien er midlertidig stengt og blir ikke åpnet tirsdag, opplyser Statens vegvesen. En ny vurdering vil bli gjort onsdag.

Flere andre veistrekninger i både Finnmark og Troms er stengt på grunn av snøskred eller fare for skred, som Øksfjord og Loppa.

Enkelte veier har vært stengt i flere døgn, blant annet den eneste veien inn til Berlevåg.

– Etter at veien har vært stengt i seks dager, har den nå blitt åpnet igjen under kontrollerte forhold. Det er første gang jeg kan huske at veien har vært stengt i så lang tid. Det har etter forholdene gått bra, men mange er nok litt irritert over at de ikke kom seg på påskeferie før nå, sier ordfører Rolf Laupstad til VG.

Snøraset førte også til at matbutikkene begynte å gå tom for matvarer, deriblant melk, egg og kjøttdeig.