Blir neppe værvinneren i påsken

Det varsles strålende kaldt påskevær i store deler av landet, men Finnmark er ikke blant vinnerne i kampen om det gode påskeværet.

Statsmeteorolog Justyna Wodziczko forteller at de fleste lavtrykksområdene rundt Norge vil passere sør for Norge og at det kun i deler av Nord-Norge og Finnmark vil komme nedbør. Der ventes det til gjengjeld snøbyger og sterk kuling.

– Ved kysten kan disse bygene komme som sludd, så da kan det bli vanskelige kjørehold mange steder, advarer meteorologen.

Hun sier det varslede dårlige være i Finnmark kan ta en pause fredag, men fra søndag igjen ventes det dårligere vær.

For dem som er på ferie i fjellet, ber meteorologen folk om å følge fjellvettreglene og følge med på skredvarslene fra varsom.no og NVE.

– Ta med nødvendig utstyr og sjekk forholdene, så blir det fine turer, sier Wodziczko. (NTB)