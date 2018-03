nyheter

De siste dagers snøfall og vind har skapt trøbbel langs veiene våre, med stengte veier og kolonnekjøring langs hele kyst-Finnmark. 13 veier var mandag morgen stengt, åtte av disse grunnet ras eller rasfare.

Mer snø i vente

Meldinga vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Værvarslinga i Tromsø kommer med gir liten grunn til å håpe på vesentlig, rask bedring:

– Det vil fortsette med snøbyger i Vest-Finnmark utover morgendagen, vinden vil komme inn fra nord-nordvest, oppi liten kuling, sier hun.

Snøen vil komme i byger, og for de som ikke er så glad i sorten nevner hun at det blir et lite opphold tirsdag ettermiddag/kveld.

– Men også onsdag og torsdag vil det komme spredte snøbyger. Vinden minker trolig til bris styrke i løpet av tirsdag, før det dreier vest-nordvest.