Nedslående scooterkontroll, 7 av 27 anmeldt

nyheter

Finnmark politidistrikt melder natt til søndag om en utmarkskontroll som fant sted i løpet av lørdagen. Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) kjørte kontrollen i Øksfjordbotn, her ble til sammen 27 scooterførere stanset i kontroll.

– Syv ble anmeldt for ulovlig ferdsel i utmark. Det ble gitt seks gebyr for kjøring uten hjelm og ett forenklet forelegg for ikke synlige skilt, skriver politiet på twitter.

Prikkfritt på Skaidi

Men om det sto dårlig til med lovlydigheten blant scooterførerne i Øksfjordbotn er det grunn for politiet å være fornøyde etter kontrollen i Skaidi-området. Også denne ble omtalt av politiet på twitter natt til søndag.

– 29 kontrollerte, ingen reaksjoner, skriver politiet.

I østfylket ble det gjennomført to utmarkskontroller i går, en i Vadsø og en i Kirkenes/Pasvik. I Vadsø ble tre førere anmeldt for kjøring utenfor lovlig løype, mens det i den andre kontrollen ble gitt to gebyrer for kjøring uten hjelm.