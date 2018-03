Dobbelt så mange skader som i fjor hittil i påska

nyheter

Etter de to første dagene i påsken, lørdag før palmesøndag og palmesøndag, har Røde Kors registrert 91 skader, noe som nesten er en dobling av antall skader i fjor på samme tid. Da var det registrert 47 skader, skriver organisasjonen i en pressemelding søndag.

Totalt har hjelpekorpsene hittil i påsken brukt over 388 tjenestetimer på søk- og redningsoppdrag. Dette tilsvarer over 52 dagsverk med frivillig innsats.

– Bare i dag har vi hatt 20 mannskap ute for å søke i skred, og per nå har vi tre pågående aksjoner, sier leder i Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik, til NTB søndag.

Hun forteller at Røde Kors har 1.200 av sitt kvalifiserte mannskap strategisk utplassert på 150 hytter i utmarksterreng. Bak dem er en betydelig mengde frivillige klare til å bidra der det trengs.

Norske Redningshunder øker beredskapen

Norske Redningshunder har økt beredskapen over hele landet i påsken, melder NRK. Blant annet har de økt fra fire til seks hunder i Sogn og Fjordane.

– Med forholdene som er i fjellet nå frykter vi at folk kan bli tatt av skred, sier instruktør Helene Sæterdal i Norske redningshunder.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil snøskredfaren vedvare i første del av påskeuka. De aller fleste steder i landet har direktoratet vurdert faren fram til og med tirsdag, til faregrad 3 – som er betydelig. Unntakene er Nordenskiöld Land på Svalbard, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark hvor faren er vurdert som moderat.

– Skredfaren er veldig stor, og utover i uken kommer sola. Da er det viktig at folk holder seg unna bratte parti i fjellet, sier Sæterdal.

Skred og ras hindrer trafikken

Skred og ras har også gått ut over trafikken flere steder i landet. Et fem meter høyt snøskred sperret søndag E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Fare for nye skred fører til at veien ikke blir ryddet inntil videre. Europaveien i Flora i Stjørdal kommune ble stengt etter et steinras lørdag kveld og er fremdeles stengt.

