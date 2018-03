Vil skyte opp satellitter for å sikre bredbånd i nord

nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å gi et betinget tilsagn om en milliard kroner i egenkapital i selskapet Space Norway AS. Dersom selskapet klarer å fremforhandle gode avtaler, og klarer å sikre at deres prosjekt blir forretningsmessig lønnsomt, vil staten bidra.

Ideen til selskapet er å sende opp to norskeide satellitter, som skal sikre stabil og god bredbåndsdekning i nordområdene, nord for 65. breddegrad.

– Raskt og stabilt internett er viktig for de som driver aktivitet i nordområdene, enten det gjelder skipstrafikk, forsvar, fiskeri eller forsking, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Målet er å sikre bredbåndsdekning 24/7, over en periode på 15 år. Går alt etter planene blir satellittene skutt opp i 2022.

I tillegg til å sikre kommunikasjonslinjene for de som driver business i nord, finnes det også et sikkerhets- og beredskapsperspektiv. Sjøredning, oljevern og krisehåndtering trekkes fram som viktige elementer i så måte.

Ikke minst har Forsvaret behov for stabil og sikker kommunikasjon i norsk farvann:

– Space Norway sitt prosjekt er viktig for det norske Forsvaret, og kan også dekke behovene til våre allierte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ifølge meldingen.