Finnmark politidistrikt meldte klokken 18 lørdag at politiet har hatt utmarkskontroll sammen med Statens naturoppsyn (SNO).

– 22 ble kontrollert i Øksfjordbotn og det ble skrevet ut to gebyrer for kjøring uten førerkort, melder politiet på Twitter.

Det skulle imidlertid vise seg at overtredelsene var flere enn som så. Etter klokken 23 er statusen som følger.

– Etter 27 kontroller er syv anmeldt for ulovlig ferdsel i utmark, 6 gebyr utrskrevet for kjøring uten hjelm og ett forenklet forelegg er skrevet ut for ikke-synlige skilt.