Her blir det midlertidig stengt for parkering

Onsdag 4. april vil deler av parkeringsplass P5 mellom Nordlysbadet, Altaposten-bygget og A12 være stengt. Alta kommune sperrer på tirsdagskvelden av rundt halvparten av P-plassen, for å tilrettelegge for barneskirennet onsdag.

Rennet går onsdag kveld, etter NM-åpningen, opplyser kommunen.

Parkering for NRK og politiet med kjørerute forbi A12 blir ikke berørt.

Kommunen oppfordrer til at varelevering med store kjøretøyer unngås akkurat denne dagen.

– I tidsrommet oppfordres «vanlige» parkerende å bruke andre parkeringsområder i sentrum. Tecto oppfordres å informere videre til leietakere i A12. Kirken (Katedralen) vil ikke bli særlig berørt av løypa, som legges inn i gågata på samme måte som Finnmarksløpet.

Allerede onsdag kveld skal det være mulig å bruke hele parkeringsplassen som normalt.

– Angående trafikksikkerhet gjør vi obs på at det om ettermiddagen onsdag, før start, sannsynligvis vil være mange barn i området. Arrangøren oppfordres til å organisere startområdet og områder som har biltrafikk på en god måte. Her bør godt synlige vakter kunne rettlede for trygg ferdsel, skriver sentrumskoordinator Tom Frode Hansen i en mail.