nyheter

Finnmark politidistrikt melder sent lørdag kveld at UP har hatt laserkontroll ved Karasjok, nærmere bestemt på på riksvei 92.

– Det er skrevet ut 10 forenklete forelegg for fartsovertredelse i 60-sonen. Høyeste måling var 80 km/t, opplyses det fra politiet.