De har landets mest fornøyde datastudenter

Studiebarometeret for 2017 er hyggelig lesning for institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet. Deres mastergradsstudenter er nemlig landets mest fornøyde, kan UiT selv melde på sine nettsider.

Blant annet hva angår yrkesrelevans treffer studiet godt, skal vi tro resultatene fra studiebarometeret, som også er omtalt på Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) sitt nettsted.

– Det vi lærer er tett knyttet til det vi kommer til å jobbe med. Vi går dypt inn i datatekniske systemer som for eksempel Google og Facebook. I tillegg får vi svært god oppfølging og tilbakemelding av våre veiledere, forteller student Simon Fagerli til universitetets nettsted.

Inspirerende

Kontorsjef ved Institutt for informatikk, Svein Tore Jensen, synes det er inspirerende å få slike tilbakemeldinger.

– Det er virkelig stas å arbeide i et miljø der studentene trives så godt, og at de synes at de vi holder på har god relevans, sier Jensen til nettstedet.

– De unge studentene er i dag generelt gode til å forholde seg til teknologi og tekniske løsninger i hverdagen. Jeg tror nok at de har en bedre forståelse og en annen visjon en oss av hvordan utviklingen kommer til å bli i fremtiden, mener fungerende instituttleder Anders Andersen ved Institutt for informatikk.

Nye studieretninger

Den kommende tiden skal også to nye studieretninger i det 5-årig masterprogrammet i informatikk på plass. Den første nye studieretningen i helseteknologi kommer allerede høsten 2018. Den andre, som foreløpig er i planleggingsstadiet, er en studieretning innenfor datasikkerhet.