Påskegudstjeneste avlyst fordi presten er homoliberal

nyheter

Den homoliberale Hammerfest-presten Jon Arne Tandberg har i flere år arrangert gudstjeneste i Áisaroaivi i Kvalsund kommune i Finnmark første påskedag, men nå kan han ikke lengre gjøre dette, skriver NRK.

Kirken er eid av Samemisjonen, som har sendt ut et brev til menigheten i Hammerfest der de slår fast at bare prester som har et homofilisyn som er på linje med Norges samemisjon kan forrette i deres gudshus.

Dermed kan ikke Tandberg eller andre prester som aksepterer homofili forrette i kirkene deres.

– Jeg blir trist når vi nå må avlyse denne gudstjenesten på fjellet. Kristne mennesker samler seg for å feire påske og jesu oppstandelse, men dette betyr at Samemisjonen heller vil at kirken skal stå tom første påskedag, sier Tandberg til NRK.

Daglig leder i Norges samemisjon, Roald Gundersen, avviser at Tandberg har blitt nektet å forrette i kapellet i Áisaroaivi. Han viser til at de kun har sendt ut en epost om at bare prester som har et homofilisyn på linje med deres kan forrette i deres gudshus.

– Så han er sånn sett ikke nektet å forrette. Jeg syns det er rart at denne saken kommer i mediene før vi har fått svar på denne eposten, sier Gundersen.