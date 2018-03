Vant pris under fylkesmessa

nyheter

Cruise Control UB deltok tok premien for beste forretningsplan under fylkesmessen for Ungt Entreprenørskap, som gikk av stabelen 21. mars i Kirkenes.

Juryen begrunner dette med at bedriften har utarbeidet en god og oversiktlig forretningsplan som dekker det meste av læringsmål i faget. Dokumentet er gjennomarbeidet, og bedriften har en god forståelse for hva en forretningsplan skal inneholde og bidra til.

Videre at de får godt fram hva tjenesten deres er og hvordan den skal leveres.

– Bedriften har en klar og tydelig visjon og det er let å forstå hva de vil med produktet. Dette var eneste forretningsplanen som inneholdt en «Business Model Canvas», noe som er et stort pluss. SWOT-analysen var også meget grundig, og bedriften får fram at de har skjønt hva en slik analyse skal brukes til. Økonomidelen har med de viktigste nøkkeltallene, samt en priskalkyle for produktet.

– Alt i alt en veldig anvendelig forretningsplan, mener juryen.