Hjem for å styre Alta KrF

nyheter

Midt i dramaet rundt mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, hadde Alta KrF trommet sammen til årsmøte. Her ble 31 år gamle Erling-Christoffer Suhr valgt til ny leder i lokallaget og avløser dermed Vera Simonsen som har hatt vervet de to siste årene, heter det i en pressemelding.

Suhr er hjemvendt altaværing etter studier. Familien har bosatt seg i Altas raskeste voksende bydel, nemlig Saga. Suhr har med sine to barn og kone bidratt til ytterligere befolkningsvekst i byen, opplyser gruppeleder Knut Klevstad i meldingen.

Oddvar Konst, kommunalleder for samfunnsutvikling, var på plass for å orientere om rullering av kommunens arealplan. I tillegg ga han et innblikk i mange av de store offentlige og privat satsningene som skjer i Alta.

– Både ukens nasjonale begivenhet på Stortinget og regionale framtidsutfordringer var tema på møtet, i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Alta KrF vil være representert i Tromsø 7. april på møte mellom Troms og Finnmark KrF. Da gjennormører begge fylkeslagene nødvendige vedtak og tilpasninger til den nye regionen, opplyses det.